- O oprire completa a livrarilor de gaze rusesti catre Uniunea Europeana ar putea reduce Produsul Intern Brut al UE cu pana la 1,5%, daca iarna urmatoare va fi una geroasa iar regiunea nu va reusi sa adopta masuri preventive pentru a economisi energia, conform celor mai recente estimari ale blocului comunitar.

- Al șaselea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene impotriva Rusiei include și interdicția de a face tranzacții imobiliare pentru cetațenii ruși. Potrivit unui document juridic consultat de Bloomberg , citat de Agerpres, propunerea Comisiei Europene ar opri tranzactiile imobiliare cu cetatenii, rezidentii…

- Comisia Europeana propune sanctionarea sefului Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kiril, in cadrul unui al saselea pachet de masuri ca raspuns la razboiul din Ucraina, potrivit unui document consultat miercuri de AFP, citat de Agerpres. Noua lista, ce va trebui aprobata de statele membre ale Uniunii…

- Noua lista, care va trebui aprobata de statele membre ale Uniunii Europene, cuprinde 58 de personalitati, printre care numerosi militari rusi. Pe lista se afla si sotia, fiica si un fiu al purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, precum si seful agentiei de reglementare a telecomunicatiilor…

- Anuntul vine in contextul in care Rusia a sistat livrarile de gaze catre Bulgaria si Polonia saptamana aceasta pentru ca au refuzat sa plateasca in ruble, decizie care a starnit temeri ca alte tari ar putea fi urmatoarele vizate. Decretul Moscovei precizeaza ca Gazprombank va deschide conturi speciale…

- In contextul actual al situației din Ucraina, și lipsa de dialog cu Kremlinul, a determinat Uniunea Europeana sa pregateasca un nou pachet de sancțiuni. Nu exista un sprijin suficient din partea statelor membre ale Uniunii Europene pentru un embargo complet sau un tarif punitiv asupra importurilor de…