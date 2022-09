Oprirea de către Rusia a Nord Stream nu are legătură cu sancţiunile…

”Statele Unite si Europa colaboreaza pentru a se asigura ca ca oferta va fi suficienta” a anuntat un purtator de cuvant al Consiliului american de Securitate Nationala (NSC). ”Rezervele de gaze naturale ale Europei vor fi pline iarna aceasta”, a dat el asigurari.The post Oprirea de catre Rusia a Nord Stream nu are legatura cu sanctiunile care i-au fost impuse de Occident, denunta SUA first appeared on Money .