Romanii nu vor mai tremura iarna in propriile locuințe. Oprirea apei calde și a caldurii in sezonul rece este, de acum, interzisa prin lege. Klaus Iohannis a promulgat legea, iar aceasta va fi publicata in Moinitorul Oficial. Legea prevede ca producatorii/furnizorii agentului termic sunt obligați sa asigure furnizarea agentului termic, conform contractelor incheiate cu autoritatile […]