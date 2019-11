Stiri pe aceeasi tema

- Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunța oprirea distribuției apei potabile in orașul Urlați, in ziua de 14 noiembrie 2019, intre orele 9.00-17.00, in urma deciziei societații Electrica de a intrerupe furnizarea energiei electrice pentru intervenții la rețeaua de inalta tensiune. Va fi afectata Stația…

- Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunța ca va intrerupe distribuția apei potabile in comuna Sirna, pentru efectuarea lucrarilor programate de spalare-igienizare a rezervoarelor de apa potabila care alimenteaza localitatea, dupa urmatorul program: In perioada 12 noiembrie 2019, ora 08:00 – 13 noiembrie…

- Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunța ca va intrerupe distribuția apei potabile in comuna Poienarii Burchii satul Poienarii Burchii, pentru efectuarea lucrarilor programate de spalare-igienizare a rezervoarelor de apa potabila care alimenteaza localitatea, dupa urmatorul program: In perioada 6…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in ziua de marti 29.10.2019, intre orele 9 – 17, fiind afectati utilizatorii situati pe str. Fratii Golesti, de la intersectia cu str. Gheorghe Doja pana la sensul giratoriu Prundu. Oprirea furnizarii apei…

- Va informam ca se intrerupe furnizarea apei potabile in localitatea Fagetu din comuna Gura Foii in data de 21.10.2019 intre orele 06:00–16:00, pentru igienizarea rezervorului de inmagazinare apa din Fagetu.Reluarea alimentarii cu apa se va face conform procedurilor legale. Inainte de reluarea alimentarii …

- Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunța oprirea distribuția apei potabile in orașul Slanic (Cartier Grosani) și comuna Izvoarele, in data de 24 septembrie 2019, intre orele 8:00 – 16:00, pentru remedierea unei defect accidental la conducta de aducțiune din Captarea Crasna la Stația de Tratare Apa Schiulesti.…

- Lucrari de reparatii si modernizare la reteaua de distributie a apei potabile din cartierul Vasile Alecsandri Pentru realizarea unor lucrari de reparatii si modernizare la reteaua de distributie a apei potabile din cartierul Vasile Alecsandri – Baia Mare se intrerupe furnizarea apei in tot cartierul.…

- Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunța ca va intrerupe distribuția apei potabile in comuna Dumbrava satul Zanoaga, pentru efectuarea lucrarilor programate de spalare-igienizare a rezervoarelor de apa potabila care alimenteaza localitatea, dupa urmatorul program: In perioada 27 august 2019, ora 08:00…