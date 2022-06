Oprescu, după ce a ieșit din arest în Grecia: „Nu am fugit nicăieri. Eram aici, îmi făceam visul de o viaţă întreagă” Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani de inchisoare și dat in urmarire internaționala, a declarat, pentru Antena 3, dupa ce a ieșit din arestul preventiv din Atena, ca el nu a incercat sa fuga din Romania, ci „eram aici (in Grecia – n.red.), imi faceam visul de o viata intreaga”. Acesta a spus ca iși definitiva „formele de rezidența incepute in urma cu 6 luni”. „Conteaza faptul ca judecatorii au fost duri, dar corecți si pentru lucrul asta eu le mulțumesc. Am inceput sa am foarte mare incredere ca pot sa ma lupt in continuare pentru ca am primit o pedeapsa nemeritata.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

