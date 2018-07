Cursurile actualei generații de absolvenți ai licenței UEFA PRO au inceput in martie 2017 și s-au incheiat in iunie 2018, odata cu examenul final. Au fost, in total, 16 module de cate 3 zile, care s-au intins pe o durata de 510 de ore. Perioada minima recomandata de UEFA a fost de 360 de ore.

„E o zi importanta pentru mine, o mandrie aceasta diploma, dar studiile trebuie puse in practica prin rezultate. In cazul meu acest lucru este chiar imperativ, atata timp cat sunt selecționerul Romaniei Under 19 și am ca obiectiv calificarea echipei la Turul de Elita. Cand ai de-a face cu profesioniști…