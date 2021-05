Stiri pe aceeasi tema

- O delegație „de specialiști ai PSD” se va intalni cu reprezentanții guvernului pentru a discuta pe marginea Planului Național de Redresare și Reziliența, prin care Romania ar putea primi 30 de miliarde lei, de la Uniunea Europeana. Social – democrații sunt nemulțumiți ca ar ști doar din presa, „pe surse”,…

- Deputatul Daniel Suciu (PSD BN): „Ceea ce era previzil s-a intamplat. Vestitul PNRR a fost balmajit de actualul Guvern iar Comisia Europeana evident ca ne-a trimis la plimbare…” Deputatul PSD BN Daniel Suciu a criticat felul in care actualul Guvern s-a ocupat de Planul Național de Redresare și Reziliența.…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. Afirmațiile vin in contextul in care vicepremierul Dan Barna…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a trimis Comisiei Europene toate componentele extinse din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar ministrul de resort Cristian Ghinea va discuta aplicat la Bruxelles in perioada 12-16 aprilie. „Toate tarile care au prezentat public…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a trimis Comisiei Europene toate componentele extinse din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar ministrul de resort Cristian Ghinea va discuta aplicat la Bruxelles in perioada 12-16 aprilie. Potrivit unui comunicat…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat luni ca "singura solutie corecta fata de romani" este dezbaterea Planului National de Redresare si Rezilienta in Parlament. "PSD asteapta ca Guvenul sa prezinte acest program in Parlament. Este absolut necesar sa vina cu acest program in…

- In cadrul procesului de consultare pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliența, Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) a transmis in atenția Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerului Educației (ME) propuneri de reforma și…

