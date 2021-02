Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a declarat luni ca social-democratii vor propune marti, în sedinta Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor."Despre…

- PSD transmite ca partidele de guvernare dau dovada de ipocrizie cand vorbesc despre eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, avand in vedere ca in proiectul de Buget pe 2021 intocmit de Guvern sunt prinse si sumele necesare pentru plata acestor pensii. Senatorul Radu Oprea solicita Guvernului…

- PMP a fost primul partid care a anunțat prin vocea liderului sau, Eugen Tomac, ca nu va accepta pensiile speciale prevazute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. In condițiile in care 4,5 milioane de romani au o pensie de sub 1000 de lei este inacceptabil și profund imoral…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| PMP cere adoptarea in regim de urgenta a legilor privind eliminarea pensiilor speciale si reducerea numarului de parlamentari la 300 (P) PMP a cerut ieri convocarea Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru eliminarea din Legea 96/2006…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) solicita liderilor PSD, PNL, USR si Pro Romania sa voteze, in plenul Camerei Deputatilor, pentru eliminarea pensiilor speciale si reducerea numarului de parlamentari la 300, doua proiecte care au fost adoptate de Senat. „Ambele proiecte sunt ale PMP, atat cel privind…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca va convoca Birourile Permanente Reunite pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, cu condiția ca acești bani sa fie folosiți pentru dublarea alocațiilor copiilor. Declarația lui Ciolacu apare în contextul în…

- Președintele Camerei Deputaților, social-democratul Marcel Ciolacu, anunța, marți, ca va convoca de indata Birourile Permanente Reunite pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, cu condiția ca acești bani sa fie folosiți pentru dublarea alocațiilor copiilor. „Voi convoca de indata Birourile…

- Partidul Mișcarea Populara a solicitat convocarea Birourilor permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților pentru dezbaterea in plen a legii privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și...