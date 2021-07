Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea, firma ca social-democratii asteapta de la presedintele Klaus Iohannis „sa trateze lucrurile in mod egal si sa aiba aceleasi pozitii publice cum le-a avut si in trecut”, dupa ce comunitatea Declic a depus plangere penala pe numele premierului Florin…

- „Seful diplomatiei romane a reiterat Presedintelui Republicii Moldova, in cadrul discutiilor, felicitarile Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, si ale Prim-ministrului Romaniei, domnul Florin Citu, pentru rezultatele remarcabile obtinute de fortele politice pro-reforma in alegerile parlamentare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, la Ploiesti ca daca au fost folosite resurse publice în campania interna a PNL, atunci cine a luat o astfel de decizie "trebuie sa plece imediat de la Palatul Victoria". Liderul PNL face referire la un document cu antetul Guvernului,…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”, informeaza Mediafax. Alexandru Muraru este cunoscut…

- Motiunea simpla impotriva guvernului, dezbatuta azi in parlament Foto: Agerpres. Prima moțiune de cenzura împotriva cabinetului condus de Florin Cîțu va fi dezbatuta marti în parlament. Documentul a fost depus de social-democrati, care spun ca au purtat negocieri cu deputați…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea, a declarat marti, la Ploiesti, ca Guvernul a transmis europarlamentarilor romani o instructiune prin care sa voteze impotriva directivei privitoare la salariul minim adecvat in Europa. "Guvernul Romaniei, prin Ministerul Afacerilor Externe,…

- Patru avocati germani au depus o plangere penala impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko in urma violentelor excesive care au avut loc in Belarus dupa alegerile prezidentiale desfasurate in aceasta tara in august anul trecut, relateaza miercuri dpa.