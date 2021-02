Oprea (PSD): Banii din bugetul pe 2021 ajung doar pentru 9 luni; vom veni cu amendamente

Senatorul PSD Radu Oprea a criticat, duminica, proiectul de buget pentru acest an si a sustinut ca banii alocati ajung doar pentru 9 luni. "Concluzia este una dramatica: banii din acest buget ajung doar pentru 9 luni. Veniturile sunt supraestimate cu cel putin 0,5% din PIB, iar cheltuielile sunt subestimate cu minimum 0,4% din PIB. Drama este ca Guvernului nici nu-i pasa sa aduca vreun ban in plus la venituri. Daca va uitati cu atentie veti vedea ca in 2022 si in 2023 veniturile ca pondere in PIB scad si atunci este normal ca, daca nu-ti propui sa aduci venituri, orice cheltuiala sa ti se para…