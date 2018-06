Fostul vicepremier Gabriel Oprea a transmis vineri ca nu invinuieste pe nimeni pentru ca i "s-au facut dosare", adaugand ca stie ca "in pomul cu roade se da cu pietre". "Am muncit 12 - 14 ore pe zi, fara o zi de concediu, in detrimentul familiei mele. In ultimul timp, am putut sa reflectez asupra evenimentelor care m-au afectat profund si asupra actiunilor mele. Le-am cerut iertare sotiei si copiilor pentru ca atata vreme nu am fost prezent cu adevarat in vietile lor si mi-am pus ordine in viata. Duhovnicul meu, Parintele Ciprian de la Patriarhie, m-a invatat sa nu dau vina pe nimeni, m-a invatat…