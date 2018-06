Stiri pe aceeasi tema

- DNA l-a trimis in judecata pe fostul ministru de interne Gabriel Oprea Directia Nationala Anticoruptie l-a trimis miercuri în judecata pe fostul ministru de interne Gabriel Oprea, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, în dosarul privind accidentul rutier care a dus…

