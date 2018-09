Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu exista nicio legatura intre exercitarea atribuțiilor de serviciu ale funcției de ministru al afacerilor interne, pe care o dețineam in 2015 și accidentul rutier in care și-a pierdut viața polițistul motociclist” este mesajul postat de Gabriel Oprea. El a adaugat ca ”Așa cum am susținut…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie schimba soarta dosarului intocmit de DNA in cazul accidentului in care a murit politistul Bogdan Gigina. Potrivit unui document publicat de jurnalistul Ion Cristoiu, ICCJ trimite dosarul la Judecatoria Sectorului 1 si atesta faptul ca este vorba de un accident…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile aduse Legii referitoare la Codul de procedura civila, scrie Agerpres. Inalta Curte invoca in hotararea de sesizare a CCR argumentul claritatii, preciziei si previzibilitatii…

- Constantin Nicolescu, Mircea Draghici și cei 30 de primari argeșeni, achitați in dosarul Consultanța. Fostul președinte al Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, chestorul Camerei Deputaților, Mircea Draghici și cei 30 de primari și viceprimari argeșeni au fost achitați in dosarul Consultanța.…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis sa trimita dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina la Judecatoria Sectorului 1. In acest dosar fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa. In temeiul dispozitiilor art. 346 alin. 6 Cod de procedura…

- G. Oprea va fi judecat pentru moartea politistului B. Gigina la J. Sector 1 Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa trimita la Judecatoria…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a avut loc un termen in dosarul accidentului in care a murit politistul Bogdan Gigina, ca este singurul om trimis in judecata pentru ucidere din culpa "stand pe bancheta din spate a masinii". Gabriel Oprea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, vineri, sa trimita la Judecatoria Sectorului 1 dosarul in care Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, este acuzat de ucidere din culpa in legatura cu accidentul rutier ce a dus…