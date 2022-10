Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD Stefan Radu Oprea a precizat ca e necesara o reglementare in domeniul Energiei, insa ministrul VIrgil Popescu „nu a venit cu ceva consistent in aceasta zona desi ar fi trebuit sa faca acest lucru de foarte multa vreme”. El a adaugat ca si partenerii de coalitie au inteles…

- „Nu se pune problema ca sa inchidem ceva sau sa plece oameni acasa, activitatea continua la Complexul Energetic Oltenia, este nevoie de energie pe baza de carbune si atata timp cat energia aceasta este produsa, ea va functiona. S-ar putea sa avem o problema legata de fronturile de lucru la anul, dar…

- Recent, Virgil Popescu, Ministrul Energiei, a vorbit despre noile masuri cu privire la consumul de energie. Problema a fost abordat dupa reuniunea Consiliului Transporturilor Telecomunicațiilor și Energiei, care a fost organizata la Bruxelles. Ce declarații a facut ministrul dar și ce masuri vor fi…

- Ar trebui alese cele mai mici preturi de pe piata de electricitate Virgil Popescu. Foto: gov.ro. Ministrul energiei le recomanda consumatorilor sa caute furnizorii de pe piata de electricitate care ofera cele mai mici preturi. Virgil Popescu spune ca guvernul ia în calcul chiar oferirea…

- ”In baza mandatului pe care l-am primit in sedinta de guvern dinaintea Consiliului de Energie, am prezentat punctul de vedere al nostru, al Romaniei, cu privire la lucrurile care trebuie facute in piata de energie electrica. Respectiv sustinem plafonarea pretului gazului natural, decuplarea pretului…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), este veriga slaba a Guvernului și nu trage la aceeași caruța, declara senatorul PSD Daniel Zamfir. El precizeaza, pe de alta parte, ca OUG pe energie va fi corectata in Parlament.

- In 6 ani Complexul Energetic Hunedoara a acumulat datorii de 1,5 miliarde de euro, transmite ministrul Energiei, Virgil Popescu. El afirma ca ultima etapa de modernizare a termocentralei de la Mintia a fost in 2009, fiind investiți atunci 218 milioane lei, „o suma nesemnificativa”. „Adevarul despre…

- „Va asigur ca Ministerul Energiei stie ce are de facut. Daca exista acest plafon, e clar ca nimeni nu va plati peste acest plafon. E logic acest lucru, iar taxele si impozitele pe zona de gaze naturale sunt foarte mari pentru depasirea unui anumit pret. Deci ordonanta este in vigoare pana la 31 martie”,…