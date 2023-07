Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele acuzate ca si-au batut joc de viata varstnicilor din centrele anchetate ar trebui sa simta ca exista o autoritate morala si de judecata in statul roman, se baga in seama in scandalul momentului și ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea. „Este evident, din ceea ce…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, considera ca exista foarte multe contradictii, in cazul centrelor din Ilfov unde batranii erau supusi unor tratamente inumane, intre documentele oficiale pe care le-au primit fie la Ministerul Muncii, fie alte institutii care…

- Marcel Ciolacu, vizita in Germania. Vizita oficiala va avea si o importanta componenta economica, in contextul in care prim-ministrul va participa la intalniri cu reprezentanti ai mediului de afaceri si ai industriei de aparare, mai arata comunicatul de presa al Guvernului.In prima zi a vizitei, premierul…

- Guvernul va lansa o campanie foarte serioasa in randul populatiei, pentru a incuraja cetatenii sa ”cumpere romaneste”, si va avansa, totodata, pe langa ordonanta de reducere a preturilor la alimentele de baza, o noua schema de sprijin a procesatorilor de produse-agroalimentare, in suma de 150 milioane…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a anuntat joi seara dupa prima sedinta a noului Executiv, primele masuri ce vor fi luate de Guvern pentru a scadea inflatia, dar si pentru a echilibra balanta comerciala prin a produce cat mai multe materiale de constructii in Romania.”Astazi…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a anuntat, joi seara, dupa prima sedinta a noului Executiv, primele masuri ce vor fi luate de Guvern pentru a scadea inflatia, dar si pentru a echilibra balanta comerciala prin a produce cat mai multe materiale de constructii in Romania.

- Salariul in Romania trebuie sa ajunga la 1.000 de euro si este posibil pana la inceputul anului 2025, a declarat miercuri, 14 iunie, dupa audierile din Parlament pentru functia de ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea."Asa cum a spus si presedintele Marcel Ciolacu,…

- PNL și PSD au anunțat in aceasta seara lista miniștrilor propuși in Cabinetul condus de Marcel Ciolacu. Din aceasta componența lipsește UDMR, care nu are niciun portofoliu, intrucat, conform lui Kelemen Hunor, nu a reușit sa ajunga la un consens in negocierile cu PNL. Iata care sunt miniștrii propuși…