Stiri pe aceeasi tema

- Suntem la doar o zi distanta de evenimentul ASUS, care ni-l va aduce pe ASUS ZenFone 9 la nivel oficial. Se pare ca nu mai avem model Flip in acest an, iar ZenFone 9 va fi, ca si ZenFone 8 un telefon compact, cu ecran de 5.9 inch. ASUS ZenFone 9 va fi prezentat pe 28 iulie si a aparut deja la un retailer…

- In cadrul evenimentului de lansare a lui Realme GT 2 Master Explorer Edition , realme a anuntat si o noua pereche de casti wireless. E vorba despre Realme Buds Air 3 Neo, care ofera sunet 3D si autonomie de 30 de ore. Castile aduc un design cu tija si corp alungit, dar si cu dop in capat. Amintesc mai…

- Motorola Moto X30 Pro va fi urmatorul telefon flagship Motorola, asteptat sa debuteze chiar in aceasta luna. Va avea un senzor foto de 200 de megapixeli, cu marime de 1/1.22 inch. E vorba cel mai probabil despre un Samsung ISOCELL HP1. Cunoscut si sub numele de cod Motorola Frontier, Moto X30 Pro va…

- E drept ca Huawei a adus la evenimentul sau din Istanbul noi telefoane Nova, dar nu sunt cele la care ne asteptam. Nu am primit un Nova 10 si Nova 10 Pro, ci Nova Y70 si Nova Y90. Totusi Derek Yu, oficial al companiei a confirmat ca vom avea alte modele Nova la toamna. Intre timp scaparile lui Nova…

- Motorola a lansat un nou telefon entry level, care vine cu unul dintre cele mai accesibile procesoare Snapdragon 5G, Snapdragon 480 Plus: Motorola Moto G62 5G. Are si ecran cu refresh rate mare si o camera principala care suna bine pe hartie. Pentru inceput telefonul a debutat in Brazilia, dar il asteptam…

- Teoretic WWDC 2022 era un eveniment Apple axat pe software, dar iata ca avem parte si de anunturi hardware. Tocmai a debutat procesorul Apple M2, iar el este inaugurat pe laptopuri precum acest MacBook Pro 13 (2022). El promite o autonomie de 20 ore si aduce inapoi Touch Bar-ul. Acest nou model MacBook…

- Realme a anuntat pe 26 mai a treia tableta din portofoliul sau, Realme Pad X. Ea vine dupa Realme Pad si Realme Pad Mini si propune un pachet de dotari midrange, dar si un design inedit al spatelui mai ales in versiunea verde. Avem de-a face cu o tableta cu ecran de 11 inch aici, cu panou IPS LCD si…

- Xiaomi a prezentat o sumedenie de produse pe 24 mai, in frunte cu telefoanele Redmi Note 11T Pro si Redmi Note 11T Pro+ , dar si Redmi Note 11 SE. A debutat si bratara de fitness Band 7 , dar si perechile de casti Redmi Buds 4 si Redmi Buds 4 Pro. Ce ne rezerva ele aflati mai jos. Ele concureaza cu…