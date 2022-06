Stiri pe aceeasi tema

- UPDATEServiciile de urgența evacueaza persoane in urma atacului cu rachete rusești asupra Kievului, doua persoane fiind spitalizate, spune primarul Vitali Klitschko. Klitschko anunța ca exista persoane prinse sub daramaturile unei cladiri de 9 etaje din Kiev, care a fost lovita de o racheta ruseasca…

- Parca altfel te uiți la un ceas inteligent cand vezi ca și the one and only Delia poarta unul la mana de ceva vreme. Mai exact, de cand a devenit un soi de brand ambasador pe produsele wearable ale producatorului chinez. E clar ca așa zisele smartwatch -uri se plaseaza acum la granița dintre tehnologie…

- Motorola a lansat un nou telefon entry level, care vine cu unul dintre cele mai accesibile procesoare Snapdragon 5G, Snapdragon 480 Plus: Motorola Moto G62 5G. Are si ecran cu refresh rate mare si o camera principala care suna bine pe hartie. Pentru inceput telefonul a debutat in Brazilia, dar il asteptam…

- Xiaomi a tinut pe 24 mai un eveniment oficial, in cadrul caruia a prezentat o noua bratara de fitness, Mi Band 7. Succesorul lui Mi Band 6 creste diagonala ecranului la 1.62 inch, de la 1.56 inch si aduce o autonomie generoasa, plus multe functii legate de sanatate si sport. Xiaomi Band 7 va sosi in…

- Xiaomi Mi Band 7 e gata sa scrie un nou capitol in istoria segmentului purtabile, iar azi aflam ca va fi anuntata pe 24 mai. De la Mi Band 4 incoace nimeni nu a mai putut nega faptul ca aceste produse sunt hituri uriase pentru Xiaomi. Putine bratari de fitness au devenint sinonime cu segmentul in acest…

- Huawei a anuntat o sumedenie de produse in ultima saptamana, asta la nivel local si european, dar am avut o surpriza si international: a debutat Huawei Watch Fit 2. Urmasul bratarii de fitness care a fost hit acum 2 ani promite sa faca senzatie, cu un ecran AMOLED de 1.74 inch. Acest smartwatch vine…

- In luna aprilie a acestui an, americanii de la Lucid Motors au anunțat ca sedanul electric Lucid Air va fi disponibil in Europa, incepand din vara. Acum a venit momentul sa aflam mai multe detalii despre disponibilitatea acestui model care va fi oferit in doua versiuni: Dream Edition Performance și…