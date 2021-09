Cele mai noi smartphone-uri OPPO, Reno6 Pro și Reno6 sunt, incepand de astazi, disponibile in magazinele partenerilor oficiali din Romania. Cele doua smartphone-uri 5G au garație standard de 3 ani, fiind primele produse din portofoliul OPPO care vin cu acest beneficiu fara vreun efort suplimentar din partea cumparatorilor. „Precomanda pentru OPPO Reno6 Pro ne-a aratat interesul utilizatorilor din Romania pentru produsele premium, un segment in care ne propunem ca anul viitor sa fim un jucator important”, a declarat Ciprian Mirea, Head of Trade and Product Marketing. Smartphone-ul Reno6 5G este…