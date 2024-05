Stiri pe aceeasi tema

- Conform companiei americane, Android 15 va putea identifica momentul in care un smartphone este furat din mana proprietarului sau cand este luat de pe masa de alta persoana decat propietarul. Facilitatea se va numi Theft Detection Lock si va incerca sa identifice miscarile neobisnuite, pe care proprietarul…

- Compania MediaTek a fost destul de ocupata in acest an, deoarece producatorul taiwanez de cipuri a lansat deja o serie de procesoare pentru smartphone-uri, chiar daca nu au trecut inca nici șase luni de la inceputul anului. Cel mai recent produs introdus de MediaTek este Dimensity 8250, un cip proiectat…

- Sony a anunțat noua sa serie de telefoane mid-range Xperia 10 VI, care aduce cu sine cateva caracteristici noi. Noul telefon mid-range urmeaza in mare parte designul predecesorului sau. Așteptați-va la o greutate redusa (164 de grame), un ecran OLED de 6,1 inci cu raport de aspect 21:9 și sticla Gorilla…

- Daca te intrebi cand vei putea comanda cainele-robot cu lansator de flacari pe care Throwflame, companie din Ohio, l-a anunțat pentru prima data vara trecuta, acea zi a sosit in sfarșit. Thermonator, pe care Throwflame il promoveaza ca fiind „primul robot-caine care folosește un lansator de flacari”,…

- Agresivitate, stima de sine scazuta, vedere incețoșata sau insomnie: Dependența care se manifesta in felul acesta. O fobie pe care probabil toata lumea o are acum este teama de a nu ramane fara smartphone. Un psiholog medical a explicat la ce duce acest lucru și cum sa faci fața dependenței de telefon,…

- Departamentul de Justitie a dat in judecata Apple, joi, spunand ca ecosistemul iPhone este un monopol care a determinat ”evaluarea sa astronomica”, in detrimentul consumatorilor, dezvoltatorilor si producatorilor de telefoane rivali, transmite CNBC. Procesul sustine ca practicile anticoncurentiale ale…

- Chiar in cadrul Mobile World Congress 2024, care are loc in aceste zile la Barcelona, Motorola a anunțat o schimbare semnificativa in strategia sa de smartphone-uri. Compania s-a asociat cu Corning pentru a echipa intreaga sa gama viitoare de smartphone-uri cu Gorilla Glass. Totul se va petrece incepand…