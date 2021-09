Selecția operelor de arta este expusa la ediția a 19-a a festivalului London Design și intruchipeaza creativitatea dar și conceptele inovative ale artiștilor Renovators. OPPO, lider global in tehnologie, a dezvaluit recent cei zece caștigatori ai proiectului artistic OPPO Renovators 2021, dedicat tinerelor talente, selecționați din 3.345 de lucrari inscrise. OPPO va expune operele de […] Articolul OPPO prezinta cele mai bune 10 opere de arta realizate in cadrul proiectului Renovators 2021 apare prima data in Curierul National .