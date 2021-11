Stiri pe aceeasi tema

- OPPO devine al treilea jucator pe piata de smartphone-uri din Romania in trimestrul al treilea(T3), la mai putin de un an si jumatate de la intrarea pe piata locala, conform companiei de cercetare Canalys.

- Compania a semnat deja contracte pentru proiecte fotovoltaice de peste 30 MW Datacor, integratorul roman de soluții inteligente de comunicații și infrastructura, lanseaza o noua divizie numita Datacor Green Energy, prin care propune o suita de soluții de energie solara fotovoltaica (PV), pentru a ajuta…

- Constructia la cheie a proiectului fotovoltaic din Giurgiu este evaluata la aproximativ 40 milioane de euro, iar amortizarea investitiei va avea loc in cinci pana la sapte ani, in functie de pretul energiei stabilit in piata. Parcul fotovoltaic va produce aproximativ 52.000-78.000 MWh anual, energie…

- O companie din Alba Iulia, activitate de succes in piața soluțiilor integrate de ambalare: Cifra de afaceri preconizata la 7 milioane de euro pana la sfarșitul anului O companie din Alba Iulia, activitate de succes in piața soluțiilor integrate de ambalare: Cifra de afaceri preconizata la 7 milioane…

- Brașovenii care doresc sa-și cumpere o mașina au acum motive de bucurie: dupa Galați, Arad, Cluj, București, Craiova și Iași, unul dintre cei mai mari distribuitori de automobile rulate din Romania a ajuns și la Brașov! Intr-o piața dominata de vanzatori de ocazie de multe ori incorecți, Leasing Automobile…

- Presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga, participa joi la deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare cu ocazia debutului companiei Appraisal & Valuation pe piata AeRO a bursei. Compania este prezenta pe piata din Romania si Republica Moldova, fiind recunoscuta pentru…

- ”One United Properties (BVB: ONE) inregistreaza o cifra de afaceri record de 434 milioane de lei in primele sase luni ale anului 2021, in crestere cu 96% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Compania, care s-a listat pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti in iulie 2021, a raportat…

- “Peste 3.000 de locuinte noi finalizate in Bucuresti si imprejurimi in ultimii trei ani si jumatate au fost achizitionate in scop investitional pentru a fi oferite spre inchiriere”, potrivit unei analize realizate de catre compania de consultanta imobiliara SVN Romania. Gradul actual de ocupare al acestor…