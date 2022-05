Stiri pe aceeasi tema

- Vivo a dezvaluit pe 11 aprilie prima sa tableta, numita Vivo Pad. Are un ecran OLED de 11 inch, suporta stylus, are husa cu tastatura si dispune de o camera duala. Produsul a debutat alaturi de Vivo X Note, un telefon urias de 7 inch si Vivo X Fold, primul pliabil Vivo. Vivo Pad are un ecran OLED de…

- Realme a intrat pe piata tabletelor in 2021 si acum recidiveaza, cu o varianta mai mica si mai „Light” a tabletei Realme Pad. Se numeste Realme Pad Mini, are un ecran de 8.7 inch si aflati mai multe detalii despre dispozitiv mai jos. Deocamdata tableta a debutat in Filipine si este promovata ca un „produs…

- OnePlus se pregateste sa intre pe piata tabletelor, dupa ce a lansat telefoane, casti, televizoare. Terminalul se numeste OnePlus Pad si azi ii aflam dotarile. Se pare ca produsul tocmai a intrat in productie si vine cu un ecran OLED de 12.4 inch. Ce e curios e faptul ca aceasta tableta vine cu un procesor…

- Honor a fost una dintre putinele companii care au adus telefoane noi la MWC 2022 si ma gandesc aici la Honor Magic 4. A pastrat si o lansare din zona de buget pentru martie 2022 si ne surprinde acum cu acest Honor X8, mai ales prin muchiile subtiri. Vazand ca avem de-a face cu un telefon 4G cu procesor…

- Printre multiplele lansari Huawei de la MWC 2022 se numara si acest Huawei MateBook E, care este in mod clar mai aproape de o tableta, decat de un laptop. Ne intriga deci denumirea de MateBook in loc de MatePad, dar ce e drept fata de alte MatePad-uri nu are nici Android si nici HarmonyOS, ci Windows…

- Una dintre companiile cu cele mai multe lansari de la MWC 2022, chit ca a avut doar un eveniment virtual este Lenovo. Dupa multe teasere, telefonul sau de gaming Y90 a devenit real, dar si tableta de gaming Legion Y700. Ei bine Lenovo a decis sa isi promoveze produsul ca un „rival pentru iPad Mini 6”,…

- Dupa multe scapari si zvonuri, telefonul de gaming Lenovo Legion Y90 a devenit real. Este al treilea telefon de gaming din seria Lenovo Legion, care se remarca prin cantitatea de RAM, dar si prin stocarea duala, care combina UFS cu SSD. Lenovo Legion Y90 este evident un telefon cu procesor Qualcomm…

- Oppo a avut o zi ocupata, anuntand seria Find X5, dar si prima sa tableta, Oppo Pad. Terminalul a beneficiat de multe scapari pana acum, dar pare mai aratos in imaginile oficiale. Avem de-a face cu o tableta de 11 inch cu procesor Qualcomm Snapdragon 870. Tableta este fabricata din metal si are sticla…