OPPO lucrează la propriul procesor, pentru a concura cu Exynos, Apple A Series Dupa ce a dezvoltat propriul cip pentru procesare de imagine si sarcini AI, MariSilicon X, acum OPPO lucreaza la propriul procesor pentru smartphone-uri. Surse apropiate de companie afirma ca acest chipset va sosi in anul 2023. In 2022 OPPO a reusit deja sa monopolizeze procesorul MediaTek Dimensity 9000, cu ray tracing, pe care l-a pus pe versiunea pentru China a lui Find X5 Pro . Acum OPPO lucreaza la propriul sau procesor pentru telefoane mobile, urmand exemplul celor de la Samsung cu Exynos si celor de la Xiaomi cu mai putin popularizatul Surge. LG si-a incercat norocul cu Nuclun, iar Apple… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

