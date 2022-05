OPPO lucrează la primul său telefon pliabil cu clapetă, care va avea preţ atractiv OPPO e pe drumul cel bun pe piata pliabilelor, dupa ce Find N a fost bine primit si considerat o alternativa solida inclusiv la Galaxy Z Fold 3. Acum pregateste si un telefon pliabil cu clapeta, care ar urma sa fie foarte ieftin. Noul model va concura cu Huawei P50 Pocket si Samsung Galaxy Z Flip 3, care deja s-au remarcat prin propriile selling point-uri. Primul are senzor multi spectral, o camera de exceptie si un indicator pentru aplicarea corecta de crema solara. Al doilea s-a ieftinit extrem de rapid si graviteaza pe la 3000 lei acum. Factorii fashion, design, finete conteaza foarte mult… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

