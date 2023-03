OPPO Find X6 are în sfârşit dată de lansare: 21 martie Dupa o buna perioada de timp cand parea ca OPPO va lansa telefonul flagship Find X6 Pro la MWC 2023, in Barcelona, a devenit clar ca debutul va avea loc separat. Acum aflam ca terminalul va vedea lumina zilei pe 21 martie 2023, impreuna cu tableta OPPO Pad 2. Evenimentul are loc in China, iar teaserele confirma spatele din imitatie de piele ale lui Find X6 Pro, dar si camera high end. Vedem camera foto periscop de jos, dar si o parte din „H-ul” logo-ului Hasselblad. Punctul portocaliu de pe modulul foto semnaleaza din nou prezenta lui Hasselblad aici. Tableta va avea un ecran cu muchii inguste,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

