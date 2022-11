OPPO A1 Pro este primul telefon OPPO cu cameră de 108 megapixeli OPPO a lansat primul sau telefon cu camera de 108 megapixeli, OPPO A1 Pro. Terminalul este unul midrange prin definitie si aduce un design atipic pentru compania chineza, unul pe care il asociem mai degraba cu un Huawei Nova 9, 10 sau Huawei P50 Pro. Avem de-a face cu un smartphone cu ecran de 6.7 inch OLED. Asemanarea cu un Huawei Nova sau Huawei P50 Pro provine din acel look al camerei din spate, cu doua module circulare intr-un oval. Telefonul pune la bataie un ecran OLED curbat pe lateral si cu rezolutie Full HD+, dar si cu refresh rate de 120 Hz. OPPO A1 Pro vine cu difuzoare stereo si adopta… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

