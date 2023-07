Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Barbie” a inregistrat un weekend de lansare cu incasari de 377 de milioane de dolari in intreaga lume. Este cel mai bun start pentru un film regizat de o femeie, astfel Greta Gerwig intrand in istorie, informeaza The Guardian, potrivit News.ro

- Vietnamul a interzis viitorul film "Barbie" din cauza unei scene in care apare o harta ce arata un teritoriu din Marea Chinei de Sud revendicat de catre Beijing, scrie luni, 3 iulie, Politico.https://www.youtube.com/watch?v=pBk4NYhWNMMPotrivit presei locale din Vietnam, filmul are o harta care prezinta…

- Cum poți sta in casa lui Barbie prin Airbnb Recent renovata și inspirata de filmul cu Margot Robbie și Ryan Gosling , vila abunda in luanța roz neon, specifica brandului Barbie. Situata in Malibu, California, casa de vacanța ofera vedere superba la plaja și toate facilitațile necesare, insa in binecunoscutul…

- Un rubin urias de 55,22 carate, denumit ”Estrela de Fura”, cel mai mare scos vreodata la licitatie, a fost adjudecat joi la New York pentru suma de 34,8 milioane de dolari. Este un record pentru aceasta piatra, a anuntat casa de licitatii Sotheby’s, potrivit AFP, citata de Agerpres. Taiat si modelat…

- Recompensa record de 279 de milioane de dolari acordata unui avertizor de integritate la inceputul acestei luni de catre autoritatea de reglementare a pietelor financiare americane are legatura cu un dosar de mita deschis impotriva companiei suedeze de telecomunicatii Ericsson, a dezvaluit vineri cotidianul…

- Un ceas care i-a apartinut ultimului imparat al Chinei, Puyi, din dinastia Qing, a carui viata a stat la baza filmului recompensat cu noua premii Oscar „The Last Emperor”, a fost vandut cu pretul record de 5,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate marti la Hong Kong, informeaza Reuters,…

- Actorul american Johnny Depp a semnat un contract in valoare de 20 de milioane de dolari cu casa Dior, considerat cel mai mare acord financiar din istoria promovarii parfumurilor masculine, informeaza DPA.

- In perioada 1-5 iunie, bugetarii și alte categorii de angajați, in funcție de decizia firmelor, vor avea trei zile libere in timpul saptamanii, la care se adauga cele doua din weekend. Joi, 1 iunie, este Ziua Copilului. Duminica, 4 iunie, sunt Rusaliile. Prin decizie guvernamentala, ziua de vineri,…