Opoziția strigă: „Criminali!” Miniștrii Sanatații Tataru, Voiculescu și Mihaila, plus premierul Cițu, sunt principalii vinovați pentru aceste drame, afirma Marcel Ciolacu, dupa incendiul de la spitalul din Constanța, soldat cu morți. „Criminali! Asta sunteți! De cand ați fost puși de Iohannis la conducerea Romaniei ați știut doar sa dați din gura, doar sa aruncați responsabilitatea pe alții, doar sa promiteți iluzii. Nimic concret! 12 incendii și zeci de decese in spitalele de la Piatra Neamț, Spitalul de Psihiatrie Socola, Matei Balș și, acum, Spitalul de Boli Infecțioase Constanța- toate in guvernarea Dreptei. Miniștrii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

