Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac, care a insoțit-o vineri, 8 aprilie, pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Ucraina, a spus ca armata slovaca a livrat armatei ucrainene sisteme mobile de aparare antiracheta S-300. Aceasta este una dintre principalele contribuții materiale oficiale la efortul Ucrainei…

- Partidul Socialistilor condamna „declaratia provocatoare” a Secretarului Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei, Alexei Danilov, care solicita Moldovei sa deschida un “al doilea front” al operatiunilor militare in Transnistria pentru a “distrage Rusia de la Ucraina”.

- Bulgaria nu va trimite Ucrainei rachete antiaeriene de productie sovietica S-300 si nici vreun alt tip de arme, a declarat vineri premierul bulgar Kiril Petkov, potrivit agentiei EFE. ''In acest moment, Bulgaria nu va da nimanui nici sisteme de aparare aeriana, nici alte rachete'', a semnalat seful…

- Astfel, potrivit sursei citate, pierderile totale in randul forțelor militare ale Rusiei de la inceputul atacului asupra Ucrainei, respectiv din 24 februari și pana in prezent, depașesc 13.500 de oameni, relateaza Ukrainform .Trupele ruse au pierdut, de asemenea, 404 de tancuri, 1.279 de vehicule blindate…

- Statele Unite iau in considerare posibilitatea de a trimite avioane in Polonia daca Varsovia decide sa trimita la randul ei avioane de lupta in Ucraina, a declarat duminica secretarul american de stat, Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Republica Moldova.

- Un oficial din administrația președintelui american Joe Biden a anunțat, vineri, ca Statele Unite au autorizat un ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 350 de milioane de dolari din stocul Departamentului de Aparare, informeaza CNN . Acest ajutor militar va cuprinde, potrivit oficialului american,…

- Potrivit comunicatului, discuțiile s-au concentrat pe agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, impactul acestei crize asupra securitații in Vecinatatea Estica a Alianței, in special asupra regiunii Marii Negre, și la nivel european și euroatlantic, precum și pe acțiunile de raspuns ale Alianței…

- Danemarca a anuntat marti ca isi va creste capacitatea de reactie militara, inclusiv prin desfasurarea a doua avioane de lupta pe o insula din Marea Baltica, 'din cauza presiunii militare inacceptabile a Rusiei asupra Ucrainei', informeaza Reuters. Comandamentul de Aparare danez a transmis ca va…