- Este dictatura majoritații și este profund daunatoare democrației, a reacționat președintele Klaus Iohannis, imediat dupa votul din Parlament. Și a anunțat ca, la fel ca și Opoziția, va ataca legea controversata la Curtea Constituționala.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat imediat dupa ce Codul penal a trecut de Parlament ca il va contesta la Curtea Constitutionala. ”Despre continutul Codului penal modificat voi avea o prezentare mai lunga atunci cand voi contesta la CCR acest act normativ. De asemenea, este bine de stiut ca si Codul…

- Proiectul pe modificarile Codului Penal a primit votul final in Camera Deputatilor, camera decizionala inainte de promulgare. Adoptarea in Camera Deputatilor a fost la limita, cu doar doua voturi peste minimul necesar. Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul care aduce modificari la Codul…

- Parchetul General a reactionat dur marti dupa ce PSD si ALDE au votat in Senatul modificarile la Codul Penal, aratand ca, daca intra in vigoare, sunt legalizate practic fapte de abuz in serviciu. Totodata, Ministerul Public avertizeaza ca numeroase dosare vor fi clasate sau finalizate cu achitari.…

- Codul penal, la vot in Senat. Parlamentarii din comisia speciala au dat raport favorabil in ședința de luni, iar astazi trece de primul pas – votul in plenul Senatului. Miercuri și joi, Codul penal modificat intra in dezbaterea și la votul deputaților, forul decizional in acest caz. Abuzul in serviciu…

- Curtea Suprema a decis sa sesizeze, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la aspecte de neconstitutionalitate a actului normativ pentru modificarea legii referitoare la executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate.

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, anunta Administratia Prezidentiala.

- Seful statului a sesizat, vineri, Curtea Constituționala in privinta Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor si demnitaților publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind inființarea, organizarea si funcționarea ANI, precum si…