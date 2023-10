Colegiul National al Partidului Miscarea Populara a votat, duminica, pentru crearea unei aliante politice cu USR si Forta Dreptei. Noua alianța iși propune sa fie o alternativa la actuala coaliție de guvernare, PSD-PNL. Structura de conducere a PMP a votat in unanimitate alianța cu USR, formațiunea condusa de Catalin Drula și Forța Dreptei, condusa de […] The post Opoziția se unește! USR, PMP și Forța Dreptei, alianța politica noua appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .