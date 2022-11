Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de lideri ai opozitiei prodemocratice ruse se reuneste in Congres, intre 5 si 7 noiembrie, in localitatea poloneza Jablonna, situata la nord-est de Varsovia, cu scopul de a crea alternativa la regimul presedintelui rus Vladimir Putin si de a stabili democratia in Rusia, transmite sambata EFE.…

- Un bancher rus miliardar, Oleg Tinkov, a renuntat la cetatenia rusa din cauza razboiului din Ucraina si a condamnat „fascismul lui Putin”, transmite BBC, citata de News.ro. Tinkov a fondat banca online Tinkoff Bank, unul dintre cei mai mari creditori din Rusia, cu aproximativ 20 de milioane de clienti.…

- Rusia nu are in vedere „pentru moment” noi lovituri „masive” asupra Ucrainei și nici nu cauta s-o distruga, a susținut vineri președintele rus Vladimir Putin, dupa o saptamana de bombardamente mortale asupra țintelor civile din Ucraina, citat de Reuters. ”Noi nu ne-am stabilit drept obiectiv sa distrugem…

- Guvernatorul instalat de Rusia in regiunea Kherson din sudul Ucrainei a propus locuitorilor sa-și ia copiii și sa fuga, intr-unul dintre cele mai clare semne ca Moscova pierde controlul asupra teritoriului pe care pretinde ca l-a anexat. Guvernatorul instalat de Rusia in regiunea Kherson din sudul Ucrainei…

- Kremlinul nu a precizat ordinea de zi a ședinței Consiliului de Securitate al Rusiei, dar este așteptat sa fie explozia de sambata care a avariat podul care leaga Federația Rusa de Crimeea. Reuniunea a fost anunțata de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a precizat ca a venit la…

- Evacuații ucraineni care fug din zonele ocupate, dupa referendumurile organizate de Rusia, au respins rezultatele acestora. Locuitorii care au evadat in teritoriul deținut de Ucraina, in ultimele zile, au povestit ca oamenii au fost forțați sa bifeze buletinele de vot in strada de catre oficialii itineranți…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, in cadrul unui discurs rostit la un eveniment care a marcat implinirea a 1.160 de ani de la nașterea statului rus și in care i-a laudat pe soldații care lupta in Donbas, ca este „periculos” pentru Rusia sa iși „slabeasca suveranitatea” și ca țara…

- Mișcarea rusa „Vesna” a facut apel la proteste naționale in Federația Rusa fața de mobilizarea parțiala anunțata, miercuri, de președintele Vladimir Putin, potrivit Meduza . Activiștii ii indeamna pe oameni sa se stranga, miercuri, de la ora 19:00, in centrul fiecarui oraș din Rusia. „Mii de barbați…