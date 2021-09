Opoziția reală, scoasă de pe liste, înaintea scrutinului parlamentar din Rusia: „Alegerile noastre sunt ca teatrul de păpuși” Scrutinul parlamentar din Rusia, care incepe vinerea aceasta și se termina duminica, ofera teoretic cetațenilor șansa de a alege intre Rusia Unita, partidul lui Vladimir Putin, și alte 10-12 grupari politice de opoziție. Criticii regimului de la Moscova atrag insa atenția ca mulți dintre candidații opoziției adevarate au primit interdicție de a intra in alegeri, iar pe buletinul electoral se gasesc acum doar oameni agreați de putere, o tactica obișnuita pentru democrația controlata din Rusia, scrie BBC News. Posterele electorale din Moscova, care anunța scrutinul parlamentar de weekendul acesta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana a anuntat sambata arestarea altor doi detinuti palestinieni care au evadat la inceputul acestei saptamani dintr-o inchisoare de inalta securitate din nordul Israelului, informeaza France Presse. "Alti doi prizonieri au fost capturati in urma cu putin timp (...) cand se ascundeau…

- Pe teritoriul Bulgariei va avea loc un mars de protest. In acest context, traficul rutier spre P.T.F Ruse Giurgiu poate fi ingreunat.Autoritatile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, cu privire la faptul ca…

- Cel putin o persoana a fost ranita in urma unui icident armat produs vineri in centrul orasului german Hamburg, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de publicatiile Suddeutsche Zeitung si Bild. Mai multe focuri de arma au fost trase in zona Gorch-Fock-Wall, in centrul orasului Hamburg.…

- Aproximativ 2.000 de tone deseuri din diferite materiale, transportate ilegal din Ungaria, au fost oprite la P. T. F. Calafat Portuar, a anunțat, duminica, Poliția de Frontiera . Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat Portuar impreuna cu lucratori din cadrul Garzii…

- Precedentul bilant anunta 177 de decedati.Serviciile meteo germane au chemat la vigilenta dat fiind ca pentru acest weekend sunt prognozate din nou ploi in vestul tarii.Landul Renania-Palatinat, cel mai afectat de violentele intemperii care au devastat mai multe localitati, numara 132 de morti, 766…

- Mai este doar o zi pana la marea finala EURO 2020. Politia londoneza a transmis cu acest prilej un mesaj pentru suporteri. Mesajul pentru suporteri este sa nu mearga la Londra daca nu au bilete pentru finala Campionatului European, din cauza riscurilor legate de propagarea coronavirusului, „Vrem ca…

- Sunt zile triste pentru Monica Gabor, asta deoarece in urma cu fix un an de zile tatal ei iși pierdea viața. Atat ea, cat și Ramona Gabor, sora sa, nu au putut fi prezente la inmormantarea parintelui din cauza pandemiei.

- U n barbat a injunghiat vineri mai mulți oameni in orașul german Wuerzburg , situat la sud-est de orasul Frankfurt. In urma incidentului, cel putin trei persoane și-au pierdut viața si alte sase sunt ranite. Momentul in care atacatorul, cu cuțitul in mana, este inconjurat de polițiști și alți cetațeni…