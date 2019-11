Stiri pe aceeasi tema

- Mii de activisti ai partidelor de opozitie din Pakistan s-au adunat vineri in capitala Islamabad in scopul de a-l forta pe premierul Imran Khan sa demisioneze, informeaza dpa potrivit Agerpres. Protestul este condus de liderul islamic Maulana Fazlur Rehman, iar majoritatea protestatarilor sunt din…

- Protestul este condus de liderul islamic Maulana Fazlur Rehman, iar majoritatea protestatarilor sunt din partidul lui Jamiat Ulama-e-Islam, de dreapta. Rehman si sustinatorii sai si-au inceput marsul de protest duminica trecuta in orasul Karachi din sudul Pakistanului si au parcurs aproape…

- Un tren de calatori din Pakistan a luat foc și, cel puțin 73 de persoane au murit in incendiu. Focul a fost provocat de explozia unei butelii pe care unii calatori o foloseau pentru a gati micul dejun, a informat BBC. Focul a cuprins trei vagoane. Conform autoritaților pakistaneze, incendiul din trenul…

- Sharif, 69 de ani, al carui numar de trombocite a scazut la niveluri considerate periculoase, se afla la inchisoare in orasul Lahore, in estul Pakistanului. Inalta Curte de Justitie din Lahore l-a eliberat contra unei cautiuni de 10 milioane de rupii pakistaneze (57.500 de euro) din motive…

- Presedintele american Donald Trump a lansat vineri un apel la India si Pakistan sa dialogheze pe tema Kahsmirului, dupa o convorbire telefonica cu premierul pakistanez Imran Khan, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP. "Presedintele (Trump) a reamintit importanta pentru India si Pakistan a reducerii tensiunilor…

- ''Este deplorabil ca Maryam Nawaz a fost arestata in prezenta tatalui ei'', pe care il vizita in inchisoare, a scris pe Twitter Liga Musulmana Pakistaneza (PML-N), formatiunea creata de Nawaz Sharif si in care fiica acestuia devenise un politician de baza, in aceeasi postare partidul acuzand o ''vendeta…

- La trei zile de la decizia guvernului indian de a abroga autonomia speciala a Casmirului, Pakistanul, care revendica suveranitatea asupra acestei regiuni cu majoritate musulmana, lanseaza un raspuns diplomatic foarte ferm: Islamabadul expulzeaza ambasadorul Indiei și anunța incetarea oricaror relații…