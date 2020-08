In ziua dezbaterii și votarii moțiunii de cenzura, opoziția constata ca nu are, cel puțin matematic, numarul necesar de voturi, respectiv 233. PSD, ALDE, ProRomania si PPUSL aveau matematic 234 de voturi, cu unul peste limita majoritatii. Insa Adrian Todor, deputat PSD de Arad, a intrat ieri in carantina, fiind suspect de coronavirus, in timp […] The post Opoziția nu are numarul necesar de voturi pentru a trece moțiunea de cenzura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .