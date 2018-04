Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este un lider puternic dar care vede democratia diferit, scrie Politico. „Cred ca este un om foarte puternic, este un presedinte puternic”, a declarat Macron pentru Fox. „Vrea o Rusie puternica. Oamenii sunt mandri…

- Alegerea in urma cu aproape un a lui Emmanuel Macron la presedintia Republicii este un ”lucru rau”, considera aproape 52% dintre persoanele intervievate intr-un sondaj Elabe publicat joi, relateaza AFP conform News.ro . Mai detaliat, 22% dintre persoanele chestionate considera ca este un ”lucru foarte…

- Europarlamentarul Pro Romania Laurențiu Rebega se declara nemulțumit de discursul de ieri al președintelui Franței in Parlamentul European. Intr-o postare pe blogul personal, Rebega spune ca ”ca tanarul președinte francez a vorbit mai mult din punctul sau personal de vedere, decat ca reprezentant…

- Justiția din Romania a ajuns tema de discuție pentru Emmanuel Macron, intr-un interviu dat la fix un an dupa ce a devenit președintele Franței. Sunt unii care vor sa puna capat independenței magistraților, la fel ca in Ungaria și Polonia.

- "Presedintele Klaus Iohannis a subliniat importanta pe care Romania o acorda aderarii la Spatiul Schengen si speranta ca Franta va sprijini o decizie in acest sens, in conformitate cu cele discutate in contactele la nivel din ultimii ani, inclusiv cu prilejul vizitei presedintelui Macron din august…

- Varsta scolarizarii obligatorii in Franta va scadea de la sase la trei ani incepand cu toamna anului scolar 2019, o masura simbolica in scopul recunoasterii gradinitei, pe care cea mai mare parte dintre copii o frecventeaza deja la aceasta varsta, informeaza AFP marti, transmite AGERPRES . ”Am decis…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…