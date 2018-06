Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Noua Democratie (conservator), principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele Macedoniei, Gorge Ivanov, a declarat ca va refuza sa aprobe acordul "daunator" privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave in "Republica Macedonia de Nord", relateaza site-ul agentiei Dpa. "Acordul reprezinta o intelegere a premierului Zoran Zaev si ministrului de…

- Presedintele macedonean Gjorge Ivanov a declarat miercuri ca nu va semna acordul privind schimbarea numelui tarii in Republica Macedonia de Nord, la care s-a ajuns cu Grecia la nivel de prim-ministri, informeaza Reuters. Premierul macedonean, Zoran Zaev, si omologul sau grec, Alexis Tsipras, au convenit…

- Dupa o disputa care a durat 27 de ani, Grecia si Macedonia au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele fostei republici iugoslave, care ar putea debloca aderarea Macedoniei la UE si NATO. "Am vesti bune: cu putin timp in urma am ajuns la un acord cu prim-ministrul Fostei Republici Iugoslave…

- Atena si Skopje au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele Macedoniei, a anuntat premierul grec Alexis Tsipras, informeaza AFP si Reuters. Obtinut dupa o disputa de 27 de ani, acest acord ar putea debloca aderarea Macedoniei la UE si NATO. "Am vesti bune: cu putin timp…

- Principalul partid al opozitiei din Macedonia, VMRO-DPMNE, a declarat ca este impotriva schimbarii numelui fostei republici iugoslave in „Republica Ilinden Macedonia”, relateaza site-ul agentiei Reuters, preluat de Mediafax. Premierul Zoran Zaev si omologul sau grec Alexis Tsipras au discutat despre…

