Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), prima formatiune de opozitie spaniola, a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mariano Rajoy, la o zi dupa condamnarea...

- Partidul Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), prima formatiune de opozitie spaniola, a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mariano Rajoy, la o zi dupa condamnarea Partidului Popular (PP, de dreapta, la putere) intr-un spectaculos dosar de coruptie, informeaza…

- Partidul Popular (PP, conservator), la putere in Spania, a fost condamnat pentru imbogatire ilegala intr-un vast proces de coruptie in care 29 de acuzati, intre care si fosti oficiali ai PP, au fost condamnati in total la 351 de ani de inchisoare, a anuntat joi instanta de judecata, relateaza AFP.Partidul…

- Partidul Popular (PP, conservator), la putere in Spania, a fost condamnat pentru imbogatire ilegala intr-un vast proces de coruptie in care 29 de acuzati, intre care si fosti oficiali ai PP, au fost condamnati in total la 351 de ani de inchisoare, a anuntat joi instanta de judecata, relateaza AFP.…

- Ludovic Orban, liderul Partidului Național Liberal, a anunțat ca PNL va depune o noa moțiune de cenzura impotriva Guvernului PSD – ALDE, informeaza europafm.ro. Opoziția este minoritara in Parlament, așa ca o eventuala demitere a Guvernului Dancila nu poate avea ...

- "Suntem alaturi de presedintele Iohannis si sustinem demersul perfect justificat initiat de presedinte prin care a solicitat demisia din functie a doamnei Vasilica Viorica Dancila. Orice zi in care doamna Dancila ramane in pozitia de premier risca sa afecteze interesele nationale ale Romaniei si…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Palatul Parlamentului, ca PNL va depune o moțiune de cenzura „in momentul in care Guvernul PSD – ALDE” se afla „in cea mai proasta situație”. De altfel, prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat in cadrul Consiliului National al partidului, ca…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi.„Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…