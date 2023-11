Stiri pe aceeasi tema

- Partidele poloneze din opoziția pro-UE au ajuns la un acord pentru realizarea unei coaliții, a declarat vineri candidatul lor la funcția de prim-ministru, Donald Tusk, ceea ce le duce cu un pas mai aproape de preluarea puterii dupa ce au obținut o majoritate in alegerile din 15 octombrie.Alianța…

- Cancelarul Olaf Scholz, care incearca sa reduca numarul solicitantilor de azil si sa stavileasca popularitatea in crestere pentru extrema dreapta, a convenit marti cu sefii celor 16 landuri germane asupra unor politici mai dure in materie de migratie, ceea ce pune capat reglementarilor permisive din…

- Șeful statului a semnalat anterior ca intenționeaza sa acorde prima șansa la formarea guvernului partidului clasat pe primul loc in alegeri - adica Lege și Justiție. Insa gruparea conservatoare aflata in prezent la putere are șanse minime de a incheia o coaliție, scriu Reuters și Associated Press. Principalele…

- Potrivit rezultatelor probate duminica seara de sondajele realizate la ieșirea de la urne, opoziția centrista pro-europeana avandu-l in frunte pe Donald Tusk a caștigat majoritatea parlamentara la alegerile legislative ce au avut loc duminica in Polonia, infrangandu-i categoric pe populiștii naționaliști…

- Polonia și Ucraina au anuntat marti o decizie care implica Lituania si care va permite accelerarea tranzitului cerealelor ucrainene catre alte tari, primul acord intre cele doua tari de la anuntarea la jumatatea lunii septembrie a embargoului polonez asupra importurilor, potrivit AFP, transmite Agerpres.

- Presa din Polonia scrie ca antrenorul celor de la Radomiak Radom, Costel Galca (51 de ani), ar urma sa fie demis de la carma formației poloneze, dupa ce i-a criticat pe șefii clubului, in urma infrangerii suferite in fața lui Rakow, scor 0-3, in runda cu numarul 10 din Ekstraklasa. ...

- Liderii PNL au votat cu mare majoritate ca sunt de acord cu asumarea raspunderii Guvernului Ciolacu pentru pachetul de masuri fiscale. Votul este insa conditionat de sase masuri. Lideii PNL nu au anuntat ce vor face in cazul in care PSD nu va fi de acord cu solicitarile lor. Dupa o sedinta informala…

- Premierul Romaniei și cel al Ucrainei, Marcel Ciolacu și Denis Șmighal, au semnat astazi, la București, o declarație politica privind intensificarea cooperarii dintre cele doua state pentru a facilita tranzitul marfurilor ucrainene pe teritoriul Romaniei. Au fost incheiate, de asemenea, doua acorduri…