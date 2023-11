Opoziția din Albania a incendiat Parlamentul Membri ai Partidului Democrat din opoziția albaneza au aprins, luni, fumigene și au provocat un mic incendiu in mijlocul parlamentului, intr-o incercare eșuata de a impiedica camera sa voteze bugetul pe 2024, potrivit Reuters. Amalia C. The post Opoziția din Albania a incendiat Parlamentul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

