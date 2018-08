Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Macedoniei a stabilit luni ca referendumul privind schimbarea numelui Republicii Macedonia se va desfașura pe data de 30 septembrie, fiind așteptat un rezultat favorabil la urne. Schimbarea numelui ar putea permite aderarea țarii la UE și NATO. Din cauza disputei pentru numele țarii, Grecia…

- Parlamentul de la Skopje a stabilit luni ca referendumul privind schimbarea numelui Republicii Macedonia se va desfașura pe data de 30 septembrie, fiind de așteptat ca un rezultat favorabil la plebiscit ar putea permite aderarea tarii la UE și NATO, informeaza site-ul agenției de știri Reuters, potrivit…

- Presedintele Macedoniei, Gjorge Ivanov, a refuzat marti sa semneze acordul in vederea schimbarii numelui tarii, care ar rezolva disputa cu Grecia, calificandu-l drept "act criminal" care incalca textul Constitutiei, scrie agerpres.ro.

- Președintele macedonean Gjorge Ivanov, apropiat de dreapta naționalista, a refuzat marți sa semneze acordul incheiat cu Grecia pentru a redenumi țara sa Republica Macedoniei de Nord, acord care a fost ratificat de Parlament, scrie AFP.

- Ministrii de Externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord. Acum, Skopje are calea deschisa pentru aderarea la…

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord. Acum Skopje are calea deschisa pentru aderarea…

- Presedintele Macedoniei, Gorge Ivanov, a declarat ca va refuza sa aprobe acordul "daunator" privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave in "Republica Macedonia de Nord", relateaza site-ul agentiei Dpa. "Acordul reprezinta o intelegere a premierului Zoran Zaev si ministrului de…

- Mii de simpatizanti ai dreptei nationaliste (VMRO-DPMNE, opozitie) au manifestat fara incidente sambata la Skopje impotriva schimbarii numelui tarii lor, negociat cu Grecia care neaga micului sau vecin dreptul de a folosi numele de "Macedonia", relateaza AFP. Dupa ani de blocaj, negocierile…