Opoziţia contestă în stradă alegerile din Kîrgîzstan, OSCE consemnează suspiciuni de cumpărare a voturilor Mii de cetateni au iesit luni in strada la Biskek pentru a contesta rezultatul alegerilor parlamentare de duminica, din Kirgizstan, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a intervenit cu gaze lacrimogene si cu un tun cu apa. Presa a estimat ca in piata Ala-Too din centrul capitalei s-au adunat mii de demonstranti. Protestele din capitala Kirgizstanului au fost organizate in mai multe locuri de cinci partide care nu au obtinut locuri in parlament. Unii manifestanti au cerut repetarea alegerilor, iar un candidat a promis ca va aduna 20.000-30.000 de oameni si 'va rasturna pasnic guvernul'.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

