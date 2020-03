Stiri pe aceeasi tema

- PSD și Pro Romania au surprins printr-o propunere de premier asumata imediat dupa succesul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de Ludovic Orban. E ceva neobișnuit pentru sistemul politic din Romania ca partidele sa aiba un Pas II pregatit imediat dupa o moțiune de cenzura care a avut…

- Potrivit ultimelor calcule din Parlament, sansele ca motiunea de cenzura sa fie adoptata sunt foarte mari. PSD si UDMR au peste 233 de voturi, daca vor fi ajutati de cei de la pro Romania, partidul lui Ponta.Cati parlamentari ar vota motiunea de cenzuraPSD - 202UDMR - 30Pro Romania - 24PSD si UDMR au,…

- Fostul premier s-a aratat extrem de dezamagit de faptul ca guvernul a anuntat marti aprobarea proiectului de ordonanta de urgenta prin care se liberalizeaza accesul furnizorilor privați de servicii medicale la programele naționale de sanatate coordonate de CNAS. "Asa cum am spus : un Guvern…

- Liderii PSD susțin ca au voturile pentru trecerea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban, dar voturile decisive par sa fie la Pro Romania. „Asa cum am spus : un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie - este un Guvern care trebuie pedepsit ; in Parlament…

- Liderii PSD sunt tot mai siguri ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va trece. Voturile decisive par a fi asigurate de Pro Romania. Victor Ponta transmite un mesaj clar in acest sens."Asa cum am spus : un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD a confirmat ca se vede in aceasta seara cu Victor Ponta, liderul Pro Romania, spre a se pune de acord privind daramarea guvernului liberal la moțiunea de cenzura de maine. Ciolacu a ironizat faptul ca Guvernul Orban dezbate in ședința de acum 24 de ordonanțe…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu susține ca un medic a efectuat ilegal, timp de un an, sute de intervenții in Clinica de Gastroenterologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Mureș, sub „protecția” șefei clinicii. Parlamentarul anunța ca va sesiza DNA Mureș in acest caz.Citește și: Dan…

- Social-democratii s-au reunit, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a discuta despre motiunea de cenzura, pregatita in urma angajarii raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi. Cu toate acestea, PSD nu vrea sa intre la guvernare, daca motiunea va avea succes. Parlamentul,…