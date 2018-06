Stiri pe aceeasi tema

- Legile justiției și pensiile speciale pentru aleșii locali, procedura accelerata. Conducerea Camerei Deputaților a programat o ședința de plen pentru marți, de la ora 10:00, deși in programul uzual, ziua de marți era destinata lucrarilor in comisiile parlamentare. Pe ordinea de zi figureaza una dintre…

- Premierul Viorica Dancila a fost pusa duminica intr-o situație stanjenitoare la Constanța. Inaintea unei declarații comune prilejuite de inaugurarea consulatului estonian la Constanța, premierul Estoniei a observat ca drapelul țarii sale a fost arborat greșit. Premierul Juri Ratas s-a dus la rastelul…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, i-a oferit președintelui țarii, Klaus Iohannis, o replica foarte tranșanta in ceea ce privește demisia ei din funcție. Premierul Viorica Dancila a spus joi ca nu iși va da demisia din fruntea Guvernului. Ea a explicat ca nu va demisiona, atata timp cat are sprijinul…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a respins joi cererea USR de a o chema pe premierul Viorica Dancila, in perioaa 4-8 iunie, sa de explicatii in plenul Parlamentului, la “Ora premierului”, cu privire la ceea ce s-a intamplat in vizita pe care a facut-o in Israel. Deputatul USR Cristian Seidler…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu va demisiona, ca s-a simtit jignita de aprecierile presedintelui Iohannis si ca va merge mai departe. „Voi merge mai departe. Presedintele nu are atributii in a demite un prim-ministru", a afirmat Dancila la Romania TV, transmite digi24.ro.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca nu intentioneaza sa demisioneze. "Categoric nu. Nu vad niciun motiv sa demisionez atata timp cat am sustinerea coalitiei de guvernare, atata timp cat cred ca in cele trei luni am avut rezultate bune. Nu vad niciun motiv ca sa-mi depun demisia", a afirmat…

- Dragnea, prima reacție la cererea de demisie a premierului Dancila, venita din partea președintelui Klaus Iohannis: ”Nu are de ce sa iși dea demisia și are suportul nostru, in continuare”, a spus președintele PSD, vineri, la Direcția Naționala Anticorupție. ”Doar atata spun, pentru ca nu vreau sa fac…

- "Avem un Guvern care are o legitimitate acordata de catre Parlament si avem un cetatean suparat care a intrat in campanie. Presedintele sa citeasca Constitutia. Cine face astfel de afirmatii sa citeasca Constitutia pentru ca, repet, increderea o da Parlamentul. (...) Presedintele e deranjat de succesul…