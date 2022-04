Stiri pe aceeasi tema

Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca "atacurile abjecte impotriva civililor" din Bucea si Irpin, in apropiere de Kiev, sunt dovezi ca Rusia comite "crime de razboi" in Ucraina si a anuntat ca, drept raspuns, Londra isi va intensifica sanctiunile impotriva Moscovei si sprijinul militar pentru…

Șeful Garzii Naționale a Rusiei a declarat ca ofensiva militara a Moscovei in Ucraina nu va fi planificata, informeaza Reuters. Ar fi cea mai puternica recunoaștere de pana acum din partea unui oficial de la Kremlin ca invazia Rusiei in Ucraina a fost mai lenta decat se aștepta, relateaza BBC.…

Binecuvantarea completa oferita de patriarhul Kiril al Moscovei fata de invadarea Ucrainei de catre Rusia i-a divizat pe credinciosii din Biserica Ortodoxa din lumea intreaga si a declansat o rebeliune interna despre care expertii afirma ca este una fara precedent, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

Firma de securitate cibernetica Avast, care este listata la Londra, s-a alaturat vineri unui numar tot mai mare de companii occidentale pentru a-si suspenda operatiunile din Rusia si Belarus, dupa invazia Moscovei in Ucraina, transmite Reuters.

Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, a lansat din nou un apel, pentru duminica, la organizarea unor proteste impotriva razboiului din Ucraina, la Moscova si in alte orase din Rusia, informeaza Reuters și Agerpres.

Cel mai recent val de sanctiuni impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina a aruncat industria bancara globala in turbulente profunde, in timp ce tarile occidentale incearca sa restranga accesul Moscovei la numerar pentru economia sa si comertul international, transmite Reuters.

Sanctiunile pe care Occidentul le va impune Moscovei dupa atacul din Ucraina vor decupla Rusia de la dezvoltarea industriala si vor afecta pietele financiare ruse, dar obiectivul lor este sa deschida o cale pentru reluarea diplomatiei, a declarat joi ministrul german al economiei, Robert Habeck,…

Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat miercuri diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters.