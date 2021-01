Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina duminica la Moscova, in ciuda dorintei exprimate de autoritatile ruse de a-l aresta si posibil de a-l condamna la mulți ani de detentie, relateaza DPA si Reuters.

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina duminica la Moscova, in ciuda dorintei exprimate de autoritatile ruse de a-l aresta si posibil de a-l condamna la multi ani de detentie, relateaza DPA si Reuters. In varsta de 44 de ani, Navalnii urmeaza…

- Serviciile penitenciare ruse FSIN au anunțat joi ca intenționeaza sa-l aresteze pe opozantul Aleksei Navalnii in cazul in care acesta se intoarce in Rusia, acuzandu-l de incalcarea unei pedepse la inchisoare cu suspendare, informeaza News.ro, care citeaza AFP. ”Serviciul federal al inchisorilor ruse…

- Potrivit unui decret oficial aparut pe Telegram, autoritațile ruse l-au plasat pe Alexei Navalnii pe lista persoanelor urmarite la sfarșitul anului trecut. Decretul a fost confirmat și de unul dintre avocații politicianului de opoziție rus, relateaza Moscow Times . Știrea vine la o zi dupa ce Navalnii…

- Autoritațile ruse l-au plasat pe Alexei Navalnîi pe lista persoanelor urmarite la sfârșitul anului trecut, potrivit unui decret oficial aparut pe Telegram și confirmat de unul dintre avocații politicianului de opoziție rus, relateaza Moscow Times.Știrea vine la o zi dupa ce Navalnîi…

- ​Politicianul de opoziție Alexei Navalnîi a anunțat ca se va întoarce duminica în Rusia în pofida amenințarilor cu închisoare ale autoritaților de la Moscova, relateaza Moscow Times.Navalnîi, în vârsta de 44 de ani, se afla în Germania din…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia i-a transmis luni opozantului rus Aleksei Navalnîi un avertisment de ultim moment: sa revina imediat din Germania pentru a se prezenta marți dimineața la un birou din Moscova, altfel va fi încarcerat daca se va întoarce dupa acest termen, având…

- Kremlinul a anuntat joi ca noile sanctiuni SUA care vizeaza Nord Stream 2 ar putea complica finalizarea gazoductului dar Moscova si statele europene au interes in construirea acestui proiect, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anuntul vine dupa ce surse din cadrul administratiei Trump, care au…