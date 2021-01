Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina duminica la Moscova, in ciuda dorintei exprimate de autoritatile ruse de a-l aresta si posibil de a-l condamna la multi ani de detentie, relateaza DPA si Reuters. In varsta de 44 de ani, Navalnii urmeaza…

- Serviciile penitenciare ruse FSIN au anuntat joi ca intentioneaza sa-l aresteze pe opozantul Aleksei Navalnii in cazul in care acesta se intoarce in Rusia - lucru pe care acesta a anuntat ca intentioneaza sa-l faca duminica - si pe care-l acuza de incalcarea conditiilor unei pedepse la inchisoare cu…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia i-a transmis luni opozantului rus Aleksei Navalnîi un avertisment de ultim moment: sa revina imediat din Germania pentru a se prezenta marți dimineața la un birou din Moscova, altfel va fi încarcerat daca se va întoarce dupa acest termen, având…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat azi legea care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza in fata tratatelor internationale si deciziilor organismelor internationale atunci cand acestea intra in conflict cu prevederile Constitutiei, informeaza Reuters, citata de agerpres . Kremlinul…

