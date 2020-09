Opozantul rus Alexei Navalnîi a postat pe Instagram o fotografie cu el mergând Politicianul rus de opozitie Alexei Navalnii este vazut coborand scarile intr-o fotografie postata sambata pe contul sau de Instagram, la cinci zile dupa ce spitalul din Berlin unde este internat a anuntat ca a fost deconectat de la aparatul de ventilare pulmonara si poate respira singur, relateaza Reuters.



"Sa va spun cum merge recuperarea. Este deja un drum clar, desi e unul lung", a scris Navalnii.



Intr-o postare ulterioara, el a precizat ca inca nu isi poate folosi telefonul si are dificultati sa-si toarne apa in pahar sau sa urce scari din cauza ca ii tremura picioarele.

