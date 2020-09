Aleksei Navalnii, considerat adversarul nr.1 al Kremlinului, planifica sa se intoarca in Rusia din Germania, unde se afla spitalizat la clinica Charite dupa o presupusa otravire luna trecuta in cursul unei calatorii in Siberia, a indicat purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmis intr-o postare marti pe Twitter, potrivit Reuters.



Intr-un raspuns la intrebari ale jurnalistilor cu privire la proiectele de viitor ale lui Navalnii, Iarmis mentioneaza in postare: 'Confirm inca o data pentru toti: alte optiuni nu au fost luate in considerare'.



Publicatia New York Times citeaza…