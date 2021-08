Opozantul rus Aleksei Navalnii a criticat conditiile sale de incarcerare, pe care le-a calificat drept "violenta psihologica" demna de "un lagar de munca chinez", intr-un interviu pentru New York Times publicat miercuri, primul acordat dupa incarcerarea sa in ianuarie 2021, relateaza AFP. "Imaginati-va ceva ca un lagar de munca chinez, unde toata lumea merge in rand si unde exista camere peste tot. Controlul este constant si exista o cultura a denuntului", a povestit opozantul de 45 de ani in interviul scris de 54 de pagini. El a prezentat detalii despre modul in care se deruleaza zilele sale,…